俳優の廣瀬智紀（３９）が１０日、女優の川栄李奈（３１）と離婚したことを発表した。廣瀬はインスタグラムを更新し、「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と川栄との離婚を報告。続けて「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄への感謝をつづると、「彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わって