３日、茶畑で茶葉を摘む重慶市永川区宝峰鎮の茶農家たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶4月10日】中国重慶市永川区宝峰鎮はここ数年、地域の実情に即して茶産業の振興を進め、隣接する四川省瀘州市毘盧鎮にまたがる1万ムー（約667ヘクタール）規模のエコ茶園を整備した。農村観光の振興にも力を入れており、住民の雇用拡大と所得向上につなげている。３日、茶畑で茶葉を摘む重慶市永川区宝峰鎮の茶農家たち。（重慶＝