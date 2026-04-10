女優の川栄李奈（３１）と俳優の廣瀬智紀（３９）が１０日、それぞれのインスタグラムを通じて離婚を発表した。約７年の結婚生活にピリオドを打った川栄は「夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました」と報告。廣瀬は「最愛の子どもたちを授けてくれた」という川栄への感謝をつづった。川栄はブルーの画像に文章を記し、「関係者の皆様、応援してくださる皆様」と書き出し、「私事で恐縮ではございますが、こ