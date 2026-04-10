中国第一汽車集団（中国一汽）の紅旗ＨＳ６ＰＨＥＶ。（長春＝新華社配信）【新華社北京4月10日】中国の自動車業界団体、中国汽車流通協会乗用車市場情報連席分会が9日に発表した3月の乗用車小売販売台数は前年同月比15.0％減（前月比59.4％増）の164万8千台だった。うち自主ブランドは16.0％減（同61.0％増）の102万台、主要合弁ブランドは13.0％減（同54.0％増）の41万台、高級ブランドは15.0％減（同62.0％増）の21万台となっ