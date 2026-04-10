■これまでのあらすじ家族口座から消えた10万円は接待費の立て替えではなく、夫がプライベートで使ったものだった。夫は小遣いから返すと言って話し合いから逃げるが、妻は夫婦のすれ違いに危機感を募らせる。そこへ同僚から写真が届く。それは夫が女性と腕を組んで歩いているもので…。同僚が送ってくれた写真は、間違いなく夫でした。では、隣にいる女性は…？同僚が言うには、こうしたふたりの姿を会社の近くで何度か見かけてい