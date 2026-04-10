日米両政府が沖縄県の普天間飛行場の返還に合意してから12日で30年を迎える中、木原官房長官は「1日も早い全面返還のため全力で取り組む」と訴えました。沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍の普天間飛行場は住宅地や学校に隣接していることから、“世界で最も危険な飛行場”と呼ばれています。日米両政府は1996年に普天間飛行場の返還で合意していますが、政府が“唯一の解決策”とする名護市辺野古への移設工事は難航し、合意から12