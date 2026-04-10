高市総理はけさ、中東情勢を受けた原油の安定供給に対応するため、石油の国家備蓄を5月上旬以降、およそ20日分、追加で放出すると表明しました。高市総理「原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出します」高市総理は、けさ開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、石油の国家備蓄の追加放出の方針を説明しました。石油について、「日本全体として必要な量は確保している」と強調