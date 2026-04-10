俳優の飯沼愛（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。株式会社TSUKIMIへの所属を発表した。【写真】『VIVANT』では…”天才ハッカー役”を演じた飯沼愛投稿で「ご報告です。この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」と意気込み、「改めて、よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。飯沼