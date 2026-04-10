【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）【映像】川粼も制止！場内騒然の大乱闘（実際の様子）日本代表MFの佐野海舟がフル出場したマインツvsストラスブールで、試合終了後に乱闘が勃発した。マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブールとホームで対戦。佐野はアンカーとして、MF川粼颯太はインサイ