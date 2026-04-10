去年12月、高岡市で女性が死亡した交通事故で、危険運転致死などの疑いで逮捕された知人の男は、80キロを超えるスピードで運転していたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。危険運転致死や救護義務違反の疑いで逮捕され、きのう送検されたのは、小矢部市浅地の会社員、坂田百二郎容疑者（33）です。警察によりますと、坂田容疑者は去年12月、高岡市羽広で制御が困難なスピードで運転して交差点の信号