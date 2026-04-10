東京・北区にあるマンション管理会社の採用責任者の男が、面接に訪れた30代の女性に社内でわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・北区にあるマンション管理会社の採用責任者・堀真幸容疑者（46）です。堀容疑者は、先月23日、採用面接に訪れた30代の女性に対し、社内でアルコールを飲ませるなどしたうえで胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。堀容