俳優の廣瀬智紀（39）が10日、俳優の川栄李奈（31）と離婚したことを発表した。自身のインスタグラムで明らかにした。【写真】青空をバックに…母として精進していくと投稿した川栄李奈廣瀬はインスタのストーリーに文章を掲載し、「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告した。その上で、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感