行方不明になってから19日目。きょうも捜索が続いています。【写真を見る】京都・南丹市小6不明きょうも学校周辺で警察官増員・約50人態勢で市内全域を捜索行方不明から19日目約50人態勢で市内全域を捜索京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、先月23日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方不明になっています。「通学用かばん」以外に有力な手がかりは見つかっていません。警察官を増員し