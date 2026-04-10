お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。父について語った。松井は芸歴8年目でMー1グランプリで連覇達成と伝えられ、「覇道を歩ませてもらってて」と平然と語った。私生活では大和証券副会長の父を持つ華麗なる一族。VTRでは父については「平社員から今の会社、大和証券に入って。叩き上げで今副会長なんで。そこから成り上がられて。目の前で