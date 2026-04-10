【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）【映像】鎌田大地の「至高のロブパス」（実際の様子）クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、魔法のようなパスで追加点を演出。その技術と創造性が詰まったワンシーンだった。クリスタル・パレスは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでフィオレンティーナとホームで対戦。ダブ