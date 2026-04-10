フィギュアスケートの紀平梨花選手が9日、自身のInstagramで華麗なスケーティングを披露しました。紀平選手は2019年、2020年に女子シングルで全日本選手権と四大陸選手権を制覇。近年はケガで主要大会から遠のいていましたが、2025年9月29日に自身のSNSでアイスダンスに挑戦することを表明。西山真瑚選手とカップルを結成し、12月21日にはアイスダンスでは初めての全日本選手権に出場しました。リズムダンス(RD)で3位となるも、フ