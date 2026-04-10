春の陽気とともに動物たちのベビーラッシュです。新潟市のアグリパークで今週ヒツジの赤ちゃん2頭が誕生し、元気な姿を見せました。あどけない表情で見つめる子ヒツジたち4月6日、新潟市南区のアグリパークで子ヒツジ2頭が生まれました。よちよち歩きで近づいてきて‥‥‥カメラが気になるのでしょうか。2頭のヒツジはともにメスで長女が「みすず」、次女が「みらん」と名付けられました。【アグリパーク