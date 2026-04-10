11月8日に開催される「おかやまマラソン」の運営を支えるボランティアの募集について実行委員会事務局が概要を発表しました。 【写真を見る】【おかやまマラソン2026】運営支えるボランティアの概要発表団体4,000人個人500人【岡山】 「おかやまマラソン2026」では、団体ボランティア4,000人程度、個人ボランティア500人程度を募集します。団体ボランティアは、5人から申し込むことが可能で、来月7日に募集が始まります。ま