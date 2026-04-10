NHK連続テレビ小説『風、薫る』第2週「灯の道」の週ラストとなる第10話に、清水卯三郎（坂東彌十郎）が初登場した。第1週のラストに初登場した大山捨松（多部未華子）と同じく、りん（見上愛）、そしてやがて直美（上坂樹里）にも大きな影響を与える人物だ。 参考：坂東彌十郎が『風、薫る』に吹き込む新しい風熟練の“愛されキャラ”が放つ存在感 放送前に開かれた試写会見にて、脚本の吉澤智子が序盤で注目してほしい人