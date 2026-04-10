去年、岡山県で検挙・補導された少年は、4年連続の増加となりました。 岡山県警によりますと、去年、県内で刑法犯により検挙・補導された20歳未満の少年は734人で、前の年と比べて182人増え、増加率は3割を超えています。 万引きや自転車盗などの『窃盗犯』と、暴行といった『粗暴犯』が多く、全体の約8割を占めています。今後、懸念されるのは、SNSを通じた「闇バイト」など、犯罪の実行役への加担です。 岡山県警は、少年が自