5月11日の長良川鵜飼の開幕を前に、鵜の健康診断が行われました。 【写真を見る】鵜の健康診断 5月11日の｢長良川鵜飼｣開幕前に… 獣医師が伝染病防ぐワクチンを接種 岐阜市 開幕前の健康診断は毎年この時期に行われ、獣医師が鵜匠の自宅などを訪問します。 10日は、6人の鵜匠が飼育する鵜と「長良川うかいミュージアム」の鵜あわせて122羽の健康状態を調べるということです。 獣医師が伝染病防ぐワクチンを接種 鵜匠代