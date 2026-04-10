ろうそくを消したい弟と制止する兄（⇒次へ）【画像を見る】「ふ〜」の瞬間まで目が離せない！小さな兄弟の愛らしい戦い兄弟がいるご家庭なら思わず「わかる！」と口にしてしまいそうな誕生日のワンシーンが、Instagramで話題になっています。投稿したのは、9歳・7歳・3歳の2男1女を育てるママakane_akito_さん。今日の主役は7歳になるお姉さんです。しかしその横では、静かなバトルが始まっていました。勝つのは無邪気な弟か、そ