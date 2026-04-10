世界の大手総合旅行ブランドのエクスペディアはこのほど、2026年のゴールデンウィークにおける「【海外】穴場コスパ旅行先ランキング」「【国内】お得な「周遊旅」ランキング」に加え、「混雑日やお得な出発日予想」を発表しました。今年のゴールデンウィークは、4月30日と5月1日の2日間を休むことで8連休、さらに前後の土日や有給休暇を組み合わせることで最大12連休になります。エクスペディアのデータによると、旅行検索数は海