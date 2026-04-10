レディースファッションブランドのSNIDELが、東京・青山に旗艦店となる「TOKYO AOYAMA店」を、4月9日（木）にグランドオープンしました。ブランドデビュー時以来の路面店がオープンするということで、注目している人も多いはず。グランドオープンに先駆けて行われたレセプションにお邪魔して、気になる店内の様子をひと足早くチェックしてきました。■“ストリート×フォーマル”を体現した店内には写真映えするスポットが目白押し