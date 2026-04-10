ゴンチャ ジャパンはこのほど、“こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」をローンチ。第一弾商品となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を3月25日より、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売しています。■【新シリーズ「TEACRAFT」とは】お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「TEACRAFT」が生まれました。“こころ、ときめく、香りのお茶