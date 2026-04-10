「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、金沢での旅を味わい尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート」は4月25日〜9月6日の期間限定で、金沢21世紀美術館（以下、21美）とOMOで共同考案したオリジナルツアーを開催します。OMO5金沢片町ではこれまでも開館直後の21美の館内を案内するツアーを実施してきましたが、今回は展覧会「路上、お邪魔ですか？」の開催に伴い、「路上観察」をテーマとした内容が加