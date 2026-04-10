オールハーツ・カンパニーは4月4日、全国の「パステル」店舗にてサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念した4月限定のコラボレーション商品を発売しました。■すごろくも楽しめるシフォンケーキのセット商品が登場同店では3月より、『Harapeko♪Big Dream』をテーマにコラボ企画を展開しています。4月限定商品には、4月16日の「ポムポムプリン」のお誕生日をお祝いする、プリンの味わいをイメージしたふ