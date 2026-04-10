警察によりますと、きのう午後１時すぎ、山形県東根市蟹沢の遊戯施設敷地内で労災事故がありました。 宮城県に住む２２歳の会社員の男性が、遊戯施設の屋根に太陽光パネルを設置するための配線工事をしていたところ、地面に転落したということです。 近くで作業をしていた男性の同僚が地面に倒れている男性を発見し、１１９番通報しました。 この事故で、男性は左手首や左かかとの骨を折る大けがをしました。 警察が事故原因な