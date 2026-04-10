漢方薬を中心とした一般用医薬品と医療用医薬品を販売するクラシエ薬品はこのほど、20代〜40代の女性600人を対象に「大人の肌トラブル」に関する意識調査（※1）を実施しました。■薄着の季節になる前に改善したい大人の肌トラブル気象庁の3ヶ月予報（※2）によると、 3月・4月は全国的に気温が高く、例年よりも半袖やノースリーブなど夏服の時期が早まることが予想されます。こうした薄着の季節を前に、顔や体にできる“ポツポツ