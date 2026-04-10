きのう午後、山形県米沢市のアパート敷地内で、ホイール付きのラジアルタイヤ４本を盗んだとして、５６歳の男が現行犯逮捕されました。 男は容疑を認めています。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、南陽市宮内に住む５６歳の無職の男です。 警察によりますと、きのう午後２時４５分ごろ、米沢市桜木町のアパート敷地内で、ホイール付きのラジアルタイヤ４本（時価合計１万円相当）を盗んだ疑いが持た