和多屋別荘（佐賀県嬉野市）は2025年12月1日付で、アイリー製薬を施設内のOnsen Incubation Center（OIC）に迎え入れ、旅館内薬局の開設に向けた新たな滞在スタイル「薬泊（やくはく）」プロジェクトを始動しました。■次世代のヘルスツーリズムモデルを、佐賀・嬉野温泉から2021年、「旅館＝泊まる場所」という垣根を超え、「通う旅館」へと歩みを始めてから5年。次に和多屋別荘が目指すのは、旅館を「心身を整える場所」へと進化