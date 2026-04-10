お弁当のおにぎりにも！４月からお弁当生活がスタートしたという人も多いのではないでしょうか。いざ詰めようとすると「いつも同じような見た目になってしまう」「彩りがなくてなんだか寂しい」というのはよく寄せられるお悩みです。そんな時に、一気に気の利いたお弁当に格上げしてくれる心強い味方が登場しました。■一粒一粒にしっかり味が！お弁当お助けアイテム永谷園から2026年3月2日（月）に発売されたのが、おとなのふりか