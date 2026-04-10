欧州サッカー連盟（UEFA）は現地時間9日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）で使用される試合球が2027年からナイキ社のボールに変更となることを公式サイト上で発表した。UEFAによると、ナイキ社とは2027年から2031年までの4年契約を締結した模様。同契約期間内に行われるCLの他にもUEFAヨーロッパリーグ（EL）やUEFAカンファレンスリーグ（UECL）でも同社のボールが使用される。これまで、CLでは2001年からアディダス社製のボー