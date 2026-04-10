山崎実業はこのほど、就寝時の水分補給に便利なカラフェや、リュックを縦に重ねて掛けられるハンガーなど新商品を発売しました。■就寝時の水分補給に便利な、ベッドサイドカラフェ熱に強く割れにくいトライタン樹脂製でシンプルでスタイリッシュなデザインのカラフェです。コップは蓋にもなるので埃も防げます。大きな注ぎ口でお手入れもしやすく、食洗機にも対応しており、熱湯やアルコールをいれることもできるので、お好みの飲