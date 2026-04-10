シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、元日本代表の本田圭佑が2026-27シーズンより加入すると発表した。現在39歳のMFは、名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせ、以降はVVVフェンロ、CSKAモスクワ、ミラン、パチューカ、ボタフォゴなど、世界各国でプレー。近年は無所属だったが、新天地が決まった。 日本サッカー界にとって驚きのニュースだ。この一報に、SNS上では以下