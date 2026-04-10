地元紙『Allgemeine Zeitung』は9日、マインツに所属するMF佐野海舟が、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）のストラスブール戦で決めたスーパーゴールを絶賛した。ECLノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグが9日に行われ、マインツはストラスブールとホームで対戦。すると11分、センターサークル付近でボールを奪取した佐野海舟が、川〓颯太とのワンツーを挟んで持ち運ぶと、最後はエリア手前からの強烈なミドルシュー