日本サッカー界にとっては残念なニュースだ。フランス３部のヴァランシエンヌは４月９日、イングランド２部のサウサンプトンからレンタル中のFW高岡伶颯が、怪我のために今季終了となったと発表した。クラブのリリースによれば、19歳のストライカーは、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したという。昨年３月に卒業した日章学園では超高校級の怪物ストライカーとして注目を浴びた逸材は、こ