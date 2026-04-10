LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、SAKURA（サクラ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）がBTSの「2.0」をカバーするダンスチャレンジ動画が公開され、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。 【動画】①BTSも反応！LE SSERAFIMが踊る「2.0」②BTSが踊る「2.0」 ■LE SSERAFIMウンチェ＆サクラ＆ユンジンがキレキレでBTSカバー！ BTSの新曲「2.0」はミニマルなビートに