【その他の画像・動画等を元記事で観る】 芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がW主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアルが解禁となった。 ■冒険の幕開けを予感させるビジュアル 世界的名作『ピーターパン』にあらたな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作。 ウェンディとピーターパンを演じるのは、今回が初共演となる芳根京子と渡辺翔太。日