日経225先物は11時30分時点、前日比500円高の5万6810円（+0.88％）前後で推移。寄り付きは5万6580円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万6690円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万6510円を安値にロングの勢いが強まり、中盤にかけて5万7030円まで買われる場面もみられた。終盤は持ち高調整に伴うロング解消から上げ幅を縮めたが、5万6800円台と高値圏での推移を継続している。 米国市場が上昇