ビックカメラ [東証Ｐ] が4月10日昼(12:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比22.7％増の194億円に伸び、従来の5.9％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の315億円→357億円(前期は319億円)に13.3％上方修正し、一転して11.8％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて