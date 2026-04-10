10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比850円高の5万6850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6728.95円に対しては121.05円高。出来高は2万2245枚となっている。 TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比11.01ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56850+850