冬季オリンピックの北海道内での開催を希望していた北海道町村会が、道の幹部に招致を求める意向を伝えていたことが分かりました。北海道町村会は２月の理事会で冬季オリンピックの「北海道招致」を要望する方針を確認していて、道内の１４４町村長に賛同を求める文書を送っていました。関係者によりますと、北海道町村会の棚野会長ら７人が９日、道庁を訪れ、副知事ら３人に、道内への五輪の招致活動をすすめたいと申し入れたとい