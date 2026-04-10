テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第74話（通算）が、本日10日に日本テレビ系で放送される。あらすじ＆先行場面カットが公開され、分割5クールで展開される第4期は、4月からまず連続2クール放送にて放送される。【画像】新キャラ？ヒナタ、ブチギレ顔で戦闘公開された『転スラ』場面カット『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生して