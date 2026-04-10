３月末から運休が続いていたＪＲ函館線の長万部－蘭越駅間が、来週１３日から通常通り運転を再開することが分かりました。ＪＲ函館線の熱郛駅と目名駅の間では、３月３１日に線路脇の盛土の表層部分が崩れているのが見つかり、それ以降、函館線の長万部－蘭越駅間は終日運休となっています。盛土が崩れた原因は、雪解けで増水した付近の川による浸食とみられ、復旧作業が続けられてきました。ＪＲ北海道は、作業が予定