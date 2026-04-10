10日朝、時津町で作業用の足場が強風で倒壊するおそれがあるとして、周辺の道路が約2時間半にわたり全面通行止となりました。 （永田拓巳 アナウンサー） 「道路と建物の立っていた足場が倒れ、電線にもたれかかっていたということです」 10日午前2時半頃、時津町の空き店舗のまわりに組まれていた作業用の足場が強風で倒壊するおそれがあるとして、警察に通報がありました。 この影響で、店舗に隣接して