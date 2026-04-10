韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が10日（後11：20）より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。今回、新たなビジュアル＆ハイライト映像が解禁された。【動画】IU＆ビョン・ウソク、出会い