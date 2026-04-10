2026年4月9日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国とイランが7日に合意した2週間の暫定停戦が、発効からわずか48時間で崩壊の危機に直面していることを報じた。記事は今回の停戦について、中国がイランの最大貿易相手国としての影響力を行使し、テヘラン側に柔軟な対応を求めて成立した側面があると紹介。中国政府系メディアが「外交上の画期的な進展」と自賛するなど、王毅（ワン・イー）外相が各国と通話を重