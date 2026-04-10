縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」から、新作オリジナルドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』が配信されている。主演を務める剛力彩芽をはじめ、共演する二瓶有加、増子敦貴(GENIC)、浦野秀太(OWV)にインタビューを実施。作品に込めた思いや役作りの裏側、そして笑いが絶えなかったという現場のエピソードまでたっぷりと語ってもらった。【写真】ドロドロの関係…？『夫に抱かれながら、不倫します』相関図本作は、父に