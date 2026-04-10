この記事をまとめると ■トヨタのAE92シリーズはレースシーンで活躍したほかデートカーとして大ヒットした ■アメリカのオフロード車両向け照明メーカーKC HiLiTESがAE92をカスタムした ■純正パーツの流用や市販パーツを駆使してオフロードマシンに仕上げた 平たいクーペがオフロードマシンに!? 現在は86やGR86もあるのでこれらを指す場合も少なくないが、「ハチロク」の愛称でお馴染みなのは、やはりトヨタのAE86シリーズでは